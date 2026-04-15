Un video che mostra due fratelli che si contendono un gioco ha attirato l’attenzione sui social media, evidenziando come la gelosia possa manifestarsi anche in comportamenti semplici e quotidiani. La scena si svolge in un contesto familiare, con i bambini che si spingono e piangono, mentre un adulto cerca di calmare la situazione. Questa dinamica, comune tra i più piccoli, riflette le modalità con cui i legami affettivi si esprimono e si contestano.

Immaginate una madre seduta sotto il sole africano, intenta a fare grooming al suo piccolo — le dita che scorrono tra il pelo scuro, un gesto antico di cura e intimità. A pochi metri di distanza, un altro cucciolo la osserva. Poi scatta: prima un piagnucolio, poi un tentativo di infilarsi tra i due, infine un morso. Una scena che chiunque abbia un fratello o una sorella potrebbe riconoscere, anche se nella propria versione umana. La gelosia fraterna non è un’invenzione della civiltà: è scritta nel DNA dei primati. Nel 2021, un team di ricercatori dell’Università di Turku, in Finlandia, ha preso residenza nello Tsaobis Nature Park, in Namibia, con un obiettivo preciso: osservare le dinamiche familiari di 16 gruppi di babbuini neri (Papio ursinus), per un totale di 49 esemplari giovani.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando i fratelli fanno i capricci: la gelosia dei babbuini rivela molto di noi

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