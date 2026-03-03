Maria Centracchio | Ero la meno talentuosa dei fratelli Quando mi ritirai non avevo la maturità di oggi

Oggi su OA Sport TV, nella rubrica di Focus, si parla di judo con Maria Centracchio, ex judoka italiana. La medaglia di bronzo conquistata nei 63 chili alle Olimpiadi di Tokyo 2020 viene al centro dell’intervista, in cui l’atleta ripercorre la sua carriera e ricorda di essere stata considerata la meno talentuosa tra i fratelli. Centracchio sottolinea anche di non avere all’epoca la stessa maturità di oggi.

Nuova ospite per Focus, la rubrica di OA Sport TV. Questa volta spazio al judo, con intervistata Maria Centracchio: l'ex judoka italiana, medaglia di bronzo nei 63 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora l'azzurra è diventata allenatrice e si racconta ai microfoni di Alice Liverani. Il padre allenatore: "Diciamo che la cosa più complicata è poi non riuscire a distinguere la parte familiare da quella sportiva, e quindi vivere il tutto in maniera proprio complementare, anzi, come se fosse l'unica cosa. E infatti molto spesso mio padre per me, ma anche per i miei fratelli, è stato più un maestro che un padre. Quindi questo è un po' pesante, no? E rispetto alle aspettative, sono da un certo punto di vista stata fortunata, perché dei miei fratelli sono sempre stata la meno talentuosa, e la meno portata per questo sport.

