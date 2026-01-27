I cuochi hanno un ego grosso come una casa Noi amiamo molto cucinare per gli altri ma molto spesso anche per compiacere noi stessi | lo rivela chef Mauro Uliassi

L’intervento dello chef Mauro Uliassi al convegno Madrid Fusión offre uno sguardo equilibrato sulla passione e le sfide della professione culinaria, evidenziando l’importanza di cucinare con dedizione sia per gli altri che per sé stessi. In un settore spesso caratterizzato da pressioni e aspettative, le riflessioni di Uliassi invitano a un approccio consapevole e rispettoso alla cucina.

Lo chef Mauro Uliassi ha partecipato al convegno annuale sulla gastronomia internazionale Madrid Fusión, dove si è lasciato andare a qualche considerazione sul mestiere dello chef. Mauro Uliassi ha iniziato la sua carriera professionale come docente all’istituto alberghiero locale. La svolta professionale è avvenuta nel 1990, quando insieme alla sorella Catia ha deciso di aprire il Ristorante Uliassi a Senigallia, in quella che originariamente era una modesta struttura bianca situata direttamente sulla spiaggia. Il ristorante ha ottenuto la prima stella Michelin nel 1994, la seconda nel 2009 e la prestigiosa terza stella nel 2018.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

