Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato la situazione di Fofana, sottolineando che il giocatore non si prende mai i riflettori perché gioca insieme a Modric e Rabiot. L’ex calciatore ha espresso questa opinione durante un intervento negli studi, evidenziando il suo punto di vista sulla presenza di Fofana nel contesto attuale del team.

Il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter è stato propiziato da una grande imbucata di Fofana. Il francese non è nuovo a questo tipo di giocate: da quando è arrivato al Milan, nel 2024, solo Leao ha servito il suo stesso numero di assist (13). Contro la Cremonese, l'ex Monaco aveva messo davanti alla porta proprio il portoghese, che però ha allargato troppo il tiro, poi Pulisic che invece si è fatto ipnotizzare da Audero. Al termine della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, Ambrosini è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per commentare la prestazione di Fofana. Di seguito, un estratto delle sue parole. “Fofana è un calciatore che, giocando con Modric e Rabiot, non si prende mai i riflettori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ambrosini: “Fofana non si prende mai i riflettori solo perché gioca con Modric e Rabiot”

Articoli correlati

Milan, Ravezzani: “Allegri gioca al gatto col topo con Italiano. Immenso Rabiot, Fofana pasticcione”Il Milan ha sconfitto il Bologna per 3-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, decisive le reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot.

Rabiot e Modric pazzeschi, ma anche Fofana è importantissimo: il centrocampo del Milan sale in cattedraBologna-Milan 0-3, la squadra di Allegri non soffre mai in difesa e sfrutta le occasioni lasciate dalla difesa rossoblù alla perfezione.

Tutto quello che riguarda Milan Ambrosini Fofana non si prende...

Temi più discussi: Ambrosini: Fofana finora sfortunato, magari decide il derby; Ambrosini: Derby da vita o morte? Lo è, almeno per il Milan che insegue. Magari lo decide Fofana...; Ambrosini si chiede: E se il derby lo decidesse Fofana?. Poi la risposta sulla possibilità di riaprire il campionato; Fofana, numeri sorprendenti. Da quando è al Milan nessun rossonero ha fornito più assist di lui.

Ambrosini: Per me Fofana è più forte di quello che molti dicono. Con Modric e Rabiot non prende mai i riflettoriMassimo Ambrosini, nel post partita del Derby su DAZN, parla di Youssouf Fofana, oggi decisivo con un bell’assist: Fofana è un calciatore che, giocando con Modric e Rabiot, non si prende mai i ... milannews.it

Ambrosini su Fofana: E se lo decidesse lui il derby? Mi piace il suo atteggiamento e finora è stato sfortunato ben oltre i suoi demeritiMassimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano. Ecco le sue parole: Leao ne ha fatto una questione di ... milannews.it

Credete nello scudetto C'è un precedente... Il #Milan guidato da Zaccheroni, alla prima stagione sulla panchina rossonera nel 1998/99, si ritrovava a 7 giornate dalla fine a distare 7 punti dalla vetta (essendo addirittura terzo). Anche in quell'occasione, il - facebook.com facebook

Lo spettacolo di Lazio-Milan è gratis Domenica, dalle 19.30, su #DAZN x.com