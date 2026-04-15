Un ingegnere parigino ha vinto un quadro di Picasso del valore di un milione di euro dopo aver speso 100 euro in una lotteria benefica. Il dipinto, intitolato

Iniziativa charity con sfondo artistico. Un ingegnere parigino è il fortunato vincitore del dipinto messo in palio dalla lotteria benefica “Un Picasso per 100 euro”. Il possessore del biglietto fortunato si è aggiudicato “Testa di donna”, opera del 1941 del celebre pittore spagnolo dal valore di circa 1 milione di euro. L’estrazione si è svolta a Parigi, presso la casa d’aste Christie's, con oltre 120.000 biglietti venduti. Un progetto che, ancora una volta, ha unito quadri e solidarietà: il ricavato servirà infatti a finanziare la ricerca sull’Alzheimer. La terza edizione della lotteria ha permesso di raccogliere fino a 12 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quadro di Picasso da 1 milione vinto con 100 euro alla lotteria benefica da un ingegnere parigino

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