Un quadro di Picasso da un milione può essere vinto con 100 euro | la tombola di beneficenza
Durante un evento di beneficenza, è stato annunciato che tra i premi si trova un quadro di Picasso dal valore di un milione di euro. Il premio principale è la riproduzione del dipinto
Una tombola benefica mette in palio il quadro di Pablo Picasso "Testa di donna” dal valore di un milione a 100 euro, il costo del biglietto singolo. I fondi andranno alla ricerca Alzheimer.🔗 Leggi su Fanpage.it
Un Picasso da 1 milione di euro sta per essere venduto per soli 116 euro in FranciaAcquistando per 100 euro un biglietto da 100 euro di una lotteria in Francia ci si potrà aggiudicare "Tête de Femme", capolavoro di Picasso del...
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Un Picasso da oltre un milione di euro messo in palio con un biglietto da circa 100 euro. A Parigi la lotteria benefica che può cambiare il destino di un’opera storica… e di chi la vince. - facebook.com facebook