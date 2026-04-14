Al Vinitaly, la premier italiana ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Durante l’evento, ha anche commentato la situazione internazionale, evidenziando come la crisi abbia ripercussioni sul settore energetico del paese. La presenza della premier si inserisce in un momento di tensione globale, con focus sulle conseguenze di questi eventi per il contesto nazionale.

La presidente del Consiglio,GiorgiaMeloni, in un punto stampa alVinitalydi Verona, è tornata ad affrontare temi caldi. Ha reso subito noto che in considerazione della situazione attuale,il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele. Dopo anni di sostegno a Tel Aviv, la premier ha dunque messo un freno al memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Israele. Fino ad oggi Meloni si era limitata acondannare gli attacchi israelianialle chiese o ai militari italiani della missione Unifil in Libano, ma aveva sempre perseguito la difesa del protocollo. Ora arriva però la conferma della decisione di sospensione e a ufficializzarla anche il ministro della Difesa Guido Crosetto in una lettera indirizzata al suo omologo israeliano Israel Katz.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni al Vinitaly: ‘Sospeso rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele’

Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ".

Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele"AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele".

Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele”