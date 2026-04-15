Pulixi e il ’Nido del corvo’

Nel Sinis, il vento secco soffia tra le pagine di un racconto dal tono cupo, portando con sé l’odore di una terra antica e dura. La narrazione si concentra su eventi e ambientazioni che trasmettono un senso di oscurità e mistero, difficili da decifrare e lontani dalla luce del sole. Le descrizioni evocano un paesaggio che sembra nascondere segreti, creando un’atmosfera tesa e inquietante.

Il vento secco del Sinis soffia tra le pagine, portando con sé l’odore di una terra antica che non perdona e il presagio di un’oscurità che si annida dove lo sguardo fatica ad arrivare. In questo scenario della Sardegna, aspro e magnetico, si muovono le ombre di un assassino che non si limita a uccidere, ma trasforma le proprie vittime in composizioni macabre, simulacri di un orrore che sfida la ragione. È qui che nasce ‘Il nido del corvo’, l’ultima fatica letteraria di Piergiorgio Pulixi, un’opera che scava nel profondo dei conflitti umani, dove il confine tra giustizia e ossessione si fa labile come un orizzonte marino al tramonto. Lo scrittore cagliaritano, ormai consacrato come una delle voci più autorevoli e potenti della crime fiction europea, approda alla Spezia domani alle 18.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pulixi e il ’Nido del corvo’ Éntula a Cagliari: Piergiorgio Pulixi presenta Il nido del corvo Piergiorgio Pulixi presenta 'Il nido del corvo' a PisaDomenica 8 febbraio alle ore 17:00 alla Gipsoteca di Arte AnticaLa libreria Ghibellina vi invita alla presentazione del nuovo libro di Piergiorgio... Leggi anche: Arriva Pulixi. Il nido del corvo. Scrittori in circolo