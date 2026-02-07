arriva pulixi il nido del corvo scrittori in circolo

Questa sera alle 17,30 alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi, arriva Piergiorgio Pulixi. Lo scrittore presenterà il suo nuovo libro, Il nido del corvo, pubblicato da Feltrinelli nel 2026. L’appuntamento si tiene nella Sala Filanda di via Della Ginestra 21, nell’ambito della rassegna Scrittori in circolo.

Appuntamento alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza Montevarchi. Oggi sabato 7 febbraio alle ore 17,30 nella Sala Filanda di via Della Ginestra 21 sarà ospite Piergiorgio Pulixi con il suo Il nido del corvo Feltrinelli 2026. E’ il nuovo appuntamento di Scrittori in circolo, la rassegna della Rete Documentaria aretina partita con Marco Griffi, che vedrà alternarsi autori ed autrici del calibro di Marco Vichi, Luca Sommi, del finalista del premio Strega e Campiello Fabio Bacà, del giornalista e politico Gianni Oliva, ci sarà la scrittrice Lorenza Gentile, Beatrice Salvioni autrice de La malnata, il suo primo romanzo, tradotto in tutto il mondo che diventerà presto una serie tv, la storica Carmen Pellegrino, il giornalista Sergio Rizzo, lo scrittore Premio Bancarella Lorenzo Marone, il fooblogger Lorenzo Prattico e molti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 8 febbraio alle 17:00, alla Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, Piergiorgio Pulixi presenta il suo nuovo libro, 'Il nido del corvo'.

Le pillole di Polly: recensione di “Il nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi Ambientato in Sardegna, “Il nido del corvo” di Piergiorgio Pulixi offre un noir intenso e coinvolgente.

Cabras, arriva Piergiorgio Pulixi con Il nido del corvoSi tratta di un thriller denso e stratificato, in cui giallo e noir psicologico si fondono in una tensione narrativa costante. Ma non solo: è ambientato in Sardegna, in particolare lungo la Penisola ... unionesarda.it

Feltrinelli porta in libreria Il nido del corvo di Piergiorgio PulixiUna nuova coppia di indagatori indimenticabili. Un universo crime in espansione. Un autore che cambia le regole del gioco. In libreria Il nido del corvo di Piergiorgio Pulixi. corrierenazionale.it

La Sardegna è una delle grandi protagoniste de "Il nido del corvo", il nuovo libro di Piergiorgio Pulixi. Un'isola dark, misteriosa e affascinante. facebook