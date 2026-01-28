Piergiorgio Pulixi presenta ' Il nido del corvo' a Pisa

Domenica 8 febbraio alle 17:00, alla Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, Piergiorgio Pulixi presenta il suo nuovo libro, 'Il nido del corvo'. L’autore incontrerà i lettori e dialogherà con Titina Maccioni e Francesca Franceschi. L’evento è organizzato dalla libreria Ghibellina.

Domenica 8 febbraio alle ore 17:00 alla Gipsoteca di Arte AnticaLa libreria Ghibellina vi invita alla presentazione del nuovo libro di Piergiorgio Pulixi, Il nido del corvo, Feltrinelli EditoreInsieme all'autore dialogheranno Titina Maccioni e Francesca FranceschiL'evento è organizzato in collaborazione con l'Assoc. culturale sarda 'Grazia Deledda' di PisaPiergiorgio Pulixi è tra le voci più autorevoli della crime fiction europea. I suoi romanzi sono tradotti in ventitré paesi. Si è aggiudicato numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Scerbanenco (2019) e il Prix Babelio (2025).🔗 Leggi su Pisatoday.it

Le pillole di Polly: recensione di "Il nido del corvo" di Piergiorgio Pulixi Ambientato in Sardegna, "Il nido del corvo" di Piergiorgio Pulixi offre un noir intenso e coinvolgente.

Le pillole di Polly presentano una recensione di "Se i gatti potessero parlare" di Piergiorgio Pulixi.

