Milan Estupinan nel mirino del Tottenham | il possibile arrivo di De Zerbi favorisce la trattativa

Il Tottenham si è mostrato interessato al terzino attualmente in forza a una squadra di Milano. La trattativa potrebbe essere facilitata dall'interesse di un allenatore italiano, che sta considerando l’ingaggio di un nuovo tecnico. La società londinese sta valutando l’operazione, mentre non sono ancora stati ufficializzati dettagli o eventuali accordi.

Un acquisto estivo potrebbe essere già ai saluti. Parliamo di Pervis Estupinan, esterno mancino acquistato dal Milan la scorsa estate per rimpiazzare Theo Hernandez, con pessimi risultati. Dopo una stagione fatti di tanti bassi e pochi alti (tra cui la prestazione con gol nel derby di ritorno), l'avventura dell'ecuadoriano in Serie A potrebbe essere già al termine. A dare importanti novità sul suo futuro è Alessandro Jacobone tramite il proprio profilo X. Secondo quanto scritto dal giornalista, sul terzino ex Brighton ci sarebbe l'interesse del Tottenham, squadra che milita in Premier League e che attualmente si trova in piena lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Estupinan nel mirino del Tottenham: il possibile arrivo di De Zerbi favorisce la trattativa Articoli correlati Conceicao nel mirino del Marsiglia: si valuta l’ex allenatore del Milan per il post De ZerbiLa storia di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è terminata, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club francese. Milan, senti De Zerbi: “Estupinan è un giocatore di corsa. Non di palleggio e quantità”La scorsa estate, per sostituire Theo Hernández ceduto all'Al-Hilal, il Milan ha preso Pervis Estupinan dal Brighton: costo di acquisto del laterale... Aggiornamenti e notizie su Milan Estupinan nel mirino del... Temi più discussi: Dalle critiche al gol nel derby: Estupinan eroe Milan; Milan, basta esperimenti: per puntare allo scudetto serve un 9 vero; Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Estupinan torna umano, Leao si arrabbia pure. Gila è il fuoriclasse; Formazioni ufficiali Lazio-Milan: le scelte di Sarri e Allegri. Milan, quale futuro per Bartesaghi? Arriva l’annuncio del giocatoreDichiarazioni Bartesaghi Milan - Una delle sorprese della stagione del Milan è sicuramente l'exploit di Davide ... fantamaster.it Milan, due dubbi di formazione per AllegriDopo la vittoria nel derby il Milan si appresta ad affrontare la Lazio con due dubbi di formazione per Massimiliano Allegri. Milan, le ultime di formazione Il tecnico rossonero dovrà decidere se confe ... fantacalcio.it De Canio: " #Milan La qualità del gioco è aumentata, merito di #Allegri. Rimane la superficialità del passato" #SerieA #SempreMilan x.com Paolo Bonolis dice la sua sulla corsa Scudetto: il Milan ha una cosa in più rispetto alle altre squadre... Il noto conduttore tv teme molto il Napoli, nonostante i 7 punti di distanza: i rientri dall'infermeria possono fare la differenza #PaoloBonolis #Napoli #Inter - facebook.com facebook