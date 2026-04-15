Atletico Madrid e Paris Saint-Germain hanno conquistato la qualificazione alle semifinali della Champions League, superando rispettivamente Barcellona e Liverpool. I match di ritorno hanno confermato i risultati dell’andata, con Barcellona e Liverpool incapaci di recuperare i 2-0 subiti nelle prime partite. Le due squadre si preparano ora alle sfide successive, mentre le altre contendenti sono state eliminate dalla competizione.

Atletico Madrid e Paris Saint-Germain sono le prime due semifinaliste della Champions League. Eliminati invece il Barcellona e il Liverpool, che non riescono a rimontare le due sconfitte 2-0 dell'andata. Partita folle e divertentissima a Madrid, in cui il Barcellona nei primi 10 minuti ha tre chiare occasioni e ne sfrutta una con Lamine Yamal, grazie anche a un retropassaggio sciagurato di Lenglet. L'Atletico sotto choc arretra e subisce il raddoppio al termine di un'azione in velocità dei catalani conclusa da Ferran con un sinistro all'incrocio. Il portiere di casa Musso, ex Atalanta, è decisivo in più di un'occasione; e a proposito di giocatori passati della Dea ci pensa Lookman a riportare in vita l'Atletico dopo un break firmato da Griezmann e Llorente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Psg e Atletico Madrid volano in semifinale

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