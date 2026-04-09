Champions League | Barcellona e Liverpool ko Atletico Madrid e PSG volano ai quarti

Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, il Barcellona e il Liverpool sono stati eliminati dopo le sconfitte subite nelle rispettive gare. L’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona per 2-0, mentre il PSG ha ottenuto una vittoria che lo ha portato ai quarti di finale. Parallelamente, si apre un dibattito su come le sfide economiche e sociali influenzino la crescita e l’occupazione nel calcio europeo.

Un confronto sulle sfide economiche e sociali per rafforzare crescita e occupazione. Barcellona-Atletico Madrid 0-2. L’Atletico Madrid sbanca il Camp Nou con un secco 2-0 contro il Barcellona, che ora rischia l’eliminazione dai quarti di Champions. I blaugrana creano molte occasioni, ma peccano di precisione sotto porta, con Rashford e Cancelo imprecisi e Musso sempre attento tra i pali. Il Barcellona trova la rete con Rashford, annullata però per fuorigioco di Yamal. Al 44’, l’espulsione di Cubarsì, per un fallo su Simeone lanciato a rete, lascia la squadra catalana in dieci uomini. Sulla punizione successiva, Julian Alvarez sblocca il match per l’Atletico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Champions League: Barcellona e Liverpool ko, Atletico Madrid e PSG volano ai quarti Champions League, notte di quarti: Barcellona-Atletico e PSG-Liverpool accendono l’EuropaDoppio big match nell’andata dei quarti di finale: spettacolo al Camp Nou e al Parco dei Principi. Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, 0-0 Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa Moggi duro: «Bisogna rifare tutto dalle... Temi più discussi: Barcelona - Atlético, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Dove vedere Psg-Liverpool e Barcellona Atletico Madrid di Champions League; Barcellona-Atletico Madrid: probabili, Lewandowski pronto a colpire ancora; Tabellone Champions League: i risultati dell'andata dei quarti e le possibili semifinali. Barcellona-Atletico Madrid: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueAl Camp Nou si affrontano - per l'ennesima volta nell'ultimo periodo - i blaugrana ed i Colchoneros, in un match che si preannuncia infuocato ... tuttosport.com Ruggeri è un gigante in Champions League, ferma Lamine Yamal e lancia un segnale all’ItaliaNella vittoria dell'Atletico Madrid contro il Barcellona spicca la partita di Ruggeri: marca Lamine Yamal e serve un assist, per i tifosi merita di essere ... fanpage.it