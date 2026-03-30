Domani sera si terrà un confronto tra Capecchi e Nesi al Nursery Campus. La sera precedente, i due si sono incontrati fuori dalla Casa del Popolo di Bonelle per firmare un accordo. L'evento si inserisce in una serie di incontri pubblici che precedono le prossime scadenze elettorali. La discussione tra i candidati è prevista per le ore serali e sarà aperta al pubblico.

Dopo il ritrovo di sabato all’esterno della Casa del Popolo di Bonelle per sancire il patto, e la firma, del programma condiviso da tutta la coalizione di centrosinistra, sale l’attesa negli entourage di Stefania Nesi e Giovanni Capecchi – candidati alle prossime primarie del ’campo super largo’ di domenica 12 aprile – per il dibattito organizzato dalla redazione pistoiese de La Nazione in programma domani (martedì) dalle ore 18.30 al Nursery Campus di Vannucci Piante in via Bonellina. E se sabato è stata una sorta di stretta di mano per remare nella stessa direzione e verso un obiettivo condiviso, ovvero trovare la quadra per arrivare a contendere la città alla candidata sindaco del centrodestra come Anna Maria Celesti, quello organizzato da ’La Nazione’ sarà il primo vero faccia a faccia fra i due candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il confronto Capecchi-Nesi domani sera al Nursery Campus

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