Protezione civile | corso base nel weekend a Pescara

Nel fine settimana a Pescara si terrà un corso base di protezione civile nelle giornate di sabato 18 e domenica 19. L'appuntamento si svolgerà in un locale di piazza Vittoria Colonna, vicino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Le lezioni inizieranno alle 9 e dureranno complessivamente 13 ore, coprendo le due giornate.

Sabato 18 e domenica 19 si terrà il corso base di protezione civile, nei locali in piazza Vittoria Colonna vicino alla stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, a partire dalle ore 9, per un totale di 13 ore."Il corso prevede una parte legata alla normativa e una parte su tutte le informazioni.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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