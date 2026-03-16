Montefredane concluso il corso base di Protezione Civile | formazione e prevenzione dopo le scosse sismiche

A Montefredane si è concluso oggi il Corso Base di Protezione Civile organizzato dal Centro di Formazione Misericordie della Campania. L’evento si è tenuto nell’Auditorium della Scuola di Via Roma e ha visto la partecipazione di volontari e cittadini interessati a formazione e prevenzione, in particolare dopo le recenti scosse sismiche che hanno interessato la zona.

Iniziativa promossa dal Centro di Formazione Misericordie della Campania: rafforzata la cultura della prevenzione dopo gli eventi sismici che hanno colpito il territorio Si è concluso oggi, presso l’Auditorium della Scuola di Via Roma a Montefredane, il Corso Base di Protezione Civile organizzato dal Centro di Formazione Misericordie della Campania. Si è trattato di un percorso formativo rivolto a cittadini e volontari interessati ad avvicinarsi al mondo della protezione civile e a contribuire alla sicurezza e alla tutela del territorio. L’iniziativa assume un valore ancora più significativo alla luce delle scosse sismiche che, nei mesi di ottobre e dicembre dello scorso anno, hanno visto proprio il territorio di Montefredane come epicentro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Calci, la Protezione Civile entra in classe: concluso il nuovo ciclo di formazioneCalci (PI), 13 febbraio 2026 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Calci, in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, ha... La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base di Protezione civileLa Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base gratuito di protezione civile.