Protezione civile | corso sull' antincendio boschivo e la sismicità in Italia

Si è svolto il secondo incontro di un corso di protezione civile organizzato dal Modavi a Pescara. Durante l'appuntamento sono state trattate le tematiche dell'antincendio boschivo e della sismicità in Italia, con un focus specifico sulla regione dell'Abruzzo. L'obiettivo dell'iniziativa è approfondire le conoscenze sulle misure di prevenzione e gestione delle emergenze naturali. Il corso proseguirà con ulteriori sessioni dedicate ad altri aspetti della protezione civile.

Secondo incontro del corso di protezione civile organizzato dal Modavi Pescara.Le tematiche dell'incontro saranno l'antincendio boschivo e la sismicità in Italia con un occhio particolare verso l'Abruzzo.“Se durante un’emergenza ti chiedi ‘Cosa posso fare?’ Domani vieni a scoprirlo”Il corso è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise: elicottero della Protezione Civile in azione, distrutti 18 ettariTempo di lettura: 2 minutiProseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e... Squadre antincendio, al via i corsi per volontari della Protezione CivileTempo di lettura: 2 minuti È partita oggi la formazione per i volontari di Protezione Civile della Regione Campania volta ad acquisire le conoscenze... Temi più discussi: Protezione civile: Corso di Aggiornamento per Direttori delle Operazioni di Spegnimento DOS; Concluso il corso base di Protezione civile al Parco delle Groane, sono 56 i nuovi volontari; Protezione civile a rischio?; Protezione civile in Campania: aperte le iscrizioni per i nuovi corsi antincendio DOS. Concluso il corso base di Protezione civile al Parco delle Groane, sono 56 i nuovi volontariSi è concluso con una partecipazione numerosa il corso base di Protezione civile organizzato al Parco delle Groane con 56 cittadini pronti a entrare nel sistema di emergenza ... varesenews.it Protezione civile: ecco il corso alla Misericordia di ArezzoSono aperte le iscrizioni per il nuovo corso base di Protezione Civile tenuto dalla Confraternita aretina. Data d’inizio: 8 ottobre. C’è tempo per iscriversi solo fino al 5 ottobre. È rivolto a tutti ... lanazione.it Alba Adriatica, partito il nuovo corso per volontari di Protezione civile - facebook.com facebook A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, x.com