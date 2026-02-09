Avatar 3 | incassi in calo record negativo per la saga e interrogativi sul futuro dei blockbuster

Il terzo capitolo di Avatar, intitolato Fuoco e Cenere, sta affrontando un calo di incassi che nessuno si aspettava. Dopo appena otto settimane in sala, il film di James Cameron è già fuori dalla top 5 dei più visti nel mondo. La saga, che aveva sempre attirato grandi folle e record di incassi, si trova ora a fare i conti con un risultato negativo inaspettato, sollevando dubbi sul futuro dei grandi blockbuster.

Il terzo capitolo della saga di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, sta vivendo un inatteso calo al box office mondiale, scivolando fuori dalla top 5 dopo soli otto weekend di programmazione. Un risultato che segna un record negativo per la franchise, sollevando interrogativi sul futuro del modello di blockbuster cinematografico e sulla persistenza dell’interesse del pubblico per il mondo di Pandora. Il film, uscito il 19 dicembre 2025, ha superato 1,4 miliardi di dollari di incassi a livello globale, ma la sua performance è significativamente inferiore rispetto ai suoi predecessori. La discesa di Avatar: Fuoco e Cenere è stata rapida e inesorabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

