A Firenze, la Ztl estiva riprenderà dal 2 aprile e durerà fino alla prima domenica di ottobre. Durante questo periodo, il centro città sarà chiuso al traffico dalle 23 alle 3. La riattivazione della Ztl ha suscitato proteste da parte di alcune categorie che chiedono modifiche o deroghe, mentre le autorità confermano l’avvio delle restrizioni secondo il calendario previsto.

Firenze, 12 marzo 2026 – La dead line si avvicina: dal primo giovedì di aprile (che quest’anno cade il 2) riparte la Ztl Estiva, che sarà in vigore fino alla prima domenica di ottobre. Il giovedì, venerdì e sabato le porte telematiche dell’area Unesco si spegneranno alle 20 per riaccendersi dalle 23 alle 3 del mattino. Il provvedimento, riconfermato anche quest’anno dall’amministrazione comunale, ha l’ obiettivo di tutelare la residenza dall’assalto ‘movidaro’ al centro storico con la conseguente occupazione dei posti auto riservati agli abitanti dei settori A, B, O a cui si aggiungono i settori G e F, validi solo per i prossimi sei mesi. Si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e di quella dell’area di San Niccolò. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ztl estiva a Firenze, si parte il 2 aprile. Centro chiuso dalle 23 alle 3, la protesta delle categorie

Articoli correlati

Referendum Giustizia 2026, 22 e 23 marzo le date del voto, urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15Nel Consiglio dei Ministri è stato deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della...

Altri aggiornamenti su Ztl estiva

Argomenti discussi: Ztl estiva a Firenze, si parte il 2 aprile. Centro chiuso dalle 23 alle 3, la protesta delle categorie.

Riparte la guerra sulla Ztl a Firenze. I residenti: Chiudere sempre. Ma i commercianti non ci stannoFirenze, 22 settembre 2025 – Domenica 5 ottobre si spegneranno i varchi della Ztl estiva, ma il dibattito resta acceso. Da una parte i comitati dei residenti, esasperati dalla movida e dal traffico, ... lanazione.it

Scatta la ztl, telecamera attiva al Portone di BaccioScatta a Lastra a Signa la Ztl estiva e prendono il via i controlli automatici. È stata attivata ieri la telecamera in via Dante Alighieri in corrispondenza del Portone di Baccio per verificare gli ... lanazione.it