È stata prorogata alle 14 di venerdì 16 aprile la scadenza per presentare domanda al nuovo bando del Servizio Civile Universale, promosso dal network di Anci Umbria. La proroga permette ai candidati di consegnare le domande oltre la data inizialmente prevista. La comunicazione è stata resa nota attraverso canali ufficiali, specificando il nuovo termine per l’iscrizione.

È stata prorogata alle 14 di venerdì 16 aprile la scadenza per aderire al nuovo bando del Servizio Civile Universale promosso all’interno del network di Anci Umbria. Sono 96 le posizioni disponibili, di cui 26 riservate a volontari con basso reddito, che saranno inserite in 31 Comuni ed enti locali del territorio. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata: https:domandaonline.serviziocivile.it. Ogni candidato potrà inoltrare una sola domanda, relativa a un unico progetto e una sola sede. Svolgere il Servizio civile con Anci Umbria significa vedere la macchina amministrativa da una prospettiva interessante e privilegiata; permetterà ai volontari di dedicare alcuni mesi per approfondire i temi della cittadinanza e della partecipazione alla vita della propria comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prorogato il bando. Ecco le chance

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