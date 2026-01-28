Il bando per il Quarto Anno Rondine è stato prorogato fino a nuovo avviso. La scuola di Arezzo, che propone un percorso tra studio e crescita personale, continuerà a cercare studenti e candidati interessati a un’esperienza formativa diversa. Il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto il progetto come sperimentale e innovativo, aprendo le porte a chi vuole provarci ancora. La scadenza iniziale era vicina, ma ora si può partecipare ancora un po’ di più.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Prorogato il bando per il Quarto Anno Rondine: un percorso scolastico e umano riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica. Un anno di liceo fuori dall’ordinario, dove studenti da tutta Italia vivono un’esperienza di convivenza, dialogo e crescita personale accanto ai giovani della World House, provenienti da Paesi in conflitto. Il bando per l’anno scolastico 2026-2027 è aperto fino al 7 aprile 2026, con borse di studio totali e parziali a supporto del percorso degli studenti. Un’occasione unica per formare cittadini consapevoli e costruttori di pace, dove la scuola si fa davvero futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quarto Anno Rondine 2026-27: prorogato il bando

Approfondimenti su Rondine Proroga

Il quarto anno del progetto “Rondine” si apre a Veano, in provincia di Arezzo, con un percorso internazionale dedicato alla gestione dei conflitti e alla costruzione di un futuro al servizio del bene comune.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rondine Proroga

Argomenti discussi: A disinnescare i conflitti s'impara: che cos'è il Metodo Rondine, per i ragazzi del liceo, e per tutti; Rondine apre il nuovo ciclo di incontri e fa Domande alla Politica; Ceramica Rondine sceglie continuità e performance: nel 2026 ancora con Fattoretto Agency; Studiavo solo per i voti, ero introverso. Nella Cittadella della Pace a 17 anni ho scoperto la bellezza dell'altro e un mondo senza...

Quarto Anno Rondine 2026-27: prorogato il bandoPer questo Rondine Cittadella della Pace annuncia la proroga della scadenza del bando del Quarto Anno Rondine per l’a.s. 2026-27 al 7 aprile 2026. Una scelta che nasce da una richiesta semplice e ... lanazione.it

«Studiavo solo per i voti, ero introverso. Nella Cittadella della Pace a 17 anni ho scoperto la bellezza dell'altro e un mondo senza pregiudizi»«Sono nato a Grosseto, il paese che canta Lucio Corsi. Qui è pieno di cose bellissime, ma alla lunga è una realtà che può stare un po' stretta. leggo.it

Gli studenti del quarto anno del corso Servizi culturali all' @ipc_einaudi di Varese sono impegnati nelle riprese del cortometraggio che hanno ideato e scritto per partecipare al concorso di @cortisonici_film_festival Leggi l'articolo completo al link in bio #c facebook

#BiennaleEducational Torna, per il quarto anno, “Biennale Cinema per le Scuole”, un ciclo di proiezioni matinée (ore 10) a #Venezia (Cinema Giorgione) e #Mestre (Cinema Dante): in programma, tra febbraio e marzo, quattro film proposti dalla #BiennaleCin x.com