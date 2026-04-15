Prorogata l' accensione degli impianti di riscaldamento

Il Comune di Pordenone ha deciso di prolungare l'uso degli impianti di riscaldamento, con un'ordinanza firmata il 14 aprile. La misura riguarda la città e permette di mantenere accesi i sistemi di riscaldamento oltre la data prevista in precedenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente tramite un atto sindacale, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni o le tempistiche future.

Il Comune ha disposto la proroga dell'utilizzo degli impianti di riscaldamento a Pordenone. A stabilirlo è l'ordinanza sindacale firmata il 14 aprile. Una misura che consente di attivarli da giovedì 16 fino a mercoledì 22 aprile 2026 per un massimo di 6 ore giornaliere, da distribuire in due.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it La POMPA di CALORE funziona davvero con i TERMOSIFONI Notizie correlate Freddo e pioggia su Bari, il Comune corre ai ripari: sì ad accensione impianti termosifoni fino al 7 aprileNel dettaglio, l'attivazione giornaliera consentita degli impianti sarà di 4 ore. Il depuratore di Rozzano diventa bioraffineria e produrrà gas ed energia per gli impianti di riscaldamentoRozzano (Milano), 10 febbraio 2026 – Dai rifiuti solidi urbani e liquidi alla produzione di energia e biogas. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ondata anomala di freddo in Sardegna, il Sindaco dispone la proroga della possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento; Salmour, prorogata l’accensione dei riscaldamenti fino al 30 aprile; Albenga, prorogata l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 20 aprile; Recco: prorogata l’accensione degli impianti di riscaldamento. Bardello con Malgesso e Bregano, prorogata l’accensione del riscaldamento fino al 15 maggioCon un’ordinanza del 14 aprile viene estesa la possibilità di utilizzare il riscaldamento per un massimo di sei ore al giorno nella fascia tra le 6 e le 21 ... varesenews.it Recco, prorogata l'accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 al 30 aprileTemperature sotto la media, l’ordinanza di Carlo Gandolfo autorizza l'accensione per sei ore al giorno: «Necessario per garantire il comfort di cittadini e anziani» ... lavocedigenova.it Prorogata la collaborazione tra ErreDue S.p.A. e ENEA per l’innovazione nell’idrogeno green facebook