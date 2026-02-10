Il depuratore di Rozzano diventa bioraffineria e produrrà gas ed energia per gli impianti di riscaldamento

Il depuratore di Rozzano si trasforma in una bioraffineria, capace di produrre energia e biogas dai rifiuti solidi e liquidi. Da oggi, i rifiuti urbani non finiranno più semplicemente in discarica, ma diventeranno risorse utili per alimentare impianti di riscaldamento e ridurre l’uso di combustibili tradizionali. La novità arriva dopo mesi di lavori e rappresenta un passo avanti per il riciclo e la sostenibilità in zona.

Rozzano (Milano), 10 febbraio 2026 – Dai rifiuti solidi urbani e liquidi alla produzione di energia e biogas. È il progetto di conversione al quale andrà incontro l'attuale depuratore di Rozzano attraverso un investimento di 3,6 milioni di euro da parte di Cap Evolution, azienda del Gruppo Cap. Si tratta di una nuova piattaforma dedicata al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, rafforzando il percorso di trasformazione degli impianti di depurazione in bioraffinerie urbane. Modello Green . L'intervento amplia le funzioni del sito, integrando trattamento delle acque, gestione dei rifiuti e produzione di energia rinnovabile, e rappresenta un passaggio chiave nel percorso del Gruppo verso il modello di green utility, con l'apertura a servizi e mercati complementari per il sistema produttivo.

