Freddo e pioggia su Bari il Comune corre ai ripari | sì ad accensione impianti termosifoni fino al 7 aprile

A Bari, le temperature più basse e la pioggia hanno portato il Comune a prorogare l’accensione dei termosifoni fino al 7 aprile, dopo la firma di un’ordinanza da parte del sindaco. La decisione riguarda l’estensione del periodo di funzionamento degli impianti termici, che normalmente termina prima di questa data. La misura si applica alla rete di riscaldamento cittadina.

Nel dettaglio, l'attivazione giornaliera consentita degli impianti sarà di 4 ore. Le disposizioni riguardano in particolare chi ha il riscaldamento centralizzato condominiale Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato l'ordinanza che estende il periodo annuale di esercizio degli impianti termici e dei termosifoni in città dal 1° al 7 aprile. Una decisione resasi necessaria dalla scadenza dei termini, fissata al 31 marzo, e dell'ondata di maltempo che sta colpendo la Puglia e che proseguirà anche fino a venerdì. Nel dettaglio, l'attivazione giornaliera consentita degli impianti sarà di 4 ore. Si tratta di una disposizione che consentirà di accendere i termosifoni per chi ha il riscaldamento centralizzato condominiale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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