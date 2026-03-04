Devasta il pronto soccorso del Ruggi e aggredisce medici | arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver danneggiato le strutture del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno e aver aggredito alcuni medici presenti durante il turno. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per contenere la situazione e mettere fine all'episodio. L'uomo è stato condotto in stato di fermo.

L'uomo ha distrutto computer e bagni del reparto di emergenza. È accusato, tra l'altro, di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo per aver danneggiato i locali del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno e per aver aggredito il personale medico in turno. L'indagato avrebbe scatenato il caos all'interno del reparto di emergenza ospedaliera. L'uomo avrebbe distrutto diverse postazioni informatiche in uso ai sanitari e vandalizzato i servizi igienici della struttura, rendendoli di fatto inutilizzabili. Oltre agli ingenti danni materiali ai beni dell'ospedale, l'episodio ha coinvolto direttamente anche i sanitari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Devasta il Pronto soccorso e aggredisce medici e infermieri: arrestato uomo di 43 anniBrescia, 21 gennaio 2026 - Violenza e follia in pronto soccorso a Brescia dove un uomo in ospedale per accertamenti, si è scagliato contro il...

Pronto soccorso del Ruggi, assunzioni a rilento: sei medici su dieci mancano all’appelloNon decolla il piano di rafforzamento dei Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno e dei presidi collegati.

Tutto quello che riguarda Devasta il pronto soccorso del Ruggi e....

Temi più discussi: Gavardo: Fuori di sé, devasta le auto parcheggiate nella piazza del paese; Minore devasta stanza del centro di prima accoglienza e si ferisce per essere ricoverato; Fuori di sé devasta le auto parcheggiate nella piazza del paese; Pitbull aggredisce due conviventi a Ischia | feriti un uomo di 54 anni e una donna di 43.

Salerno. Devasta il Pronto Soccorso Ruggi e aggredisce il personale: arrestatoStampa Danneggiamenti e minacce all’ospedale Ruggi di Salerno. L’uomo è accusato anche di resistenza e interruzione di pubblico servizio. È stato arrestato il 2 marzo dagli agenti della Polizia di Sta ... salernonotizie.it

Devasta il Pronto soccorso e aggredisce medici e infermieri: arrestato uomo di 43 anniBrescia, 21 gennaio 2026 - Violenza e follia in pronto soccorso a Brescia dove un uomo in ospedale per accertamenti, si è scagliato contro il personale sanitario, danneggiando i locali e le ... ilgiorno.it

Salerno. Devasta il Pronto Soccorso Ruggi e aggredisce il personale: arrestato facebook