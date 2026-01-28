Roma | Raggi-Festa M5s 17 proposte su artisti strada in Municipio I e in Comune

La sindaca Virginia Raggi ha presentato 17 proposte per sostenere gli artisti di strada nel Municipio Roma I e nel Comune. Negli ultimi mesi, un comitato di residenti e artisti ha lavorato per trovare soluzioni che permettano loro di esibirsi e lavorare nel cuore della città senza problemi. La questione è diventata una priorità, e ora si cerca di mettere nero su bianco le misure più pratiche e immediate.

Negli ultimi mesi, nel Municipio Roma I, è emerso un comitato di scopo che ha coinvolto alcuni rappresentanti dei residenti del centro e diversi artisti di strada. Questo gruppo ha l’obiettivo di trovare un punto di incontro tra le varie posizioni riguardo alla nuova proposta di regolamento per l’arte di strada. In collaborazione con i membri del comitato, sono stati formulati ben 17 emendamenti, già presentati nella commissione Cultura municipale. Le speranze sono che questi emendamenti vengano discussi, condivisi e accolti dal consiglio municipale. Proposte Chiave degli Emendamenti. Virginia Raggi, consigliera capitolina del M5s, e Federica Festa, consigliera M5s al Municipio Roma I, hanno dichiarato: “Questi emendamenti saranno inoltre riproposti anche in Campidoglio”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

