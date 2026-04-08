Nella partita di andata dei quarti di finale di Conference League, il club viola affronta una trasferta a Londra contro il Crystal Palace. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione, con i britannici pronti a difendere il risultato ottenuto in casa. La Fiorentina spera di ottenere un risultato positivo per proseguire la corsa al trofeo, dopo aver vinto l’ultima partita in campionato a Verona.

Nella gara di andata dei quarti di Conference il difficile impegno di Londra: la vittoria di Verona consentirà al tecnico di rilanciare qualche titolare in più Grazie alla vittoria di Verona in campionato, la Fiorentina potrà affrontare il suo impegno di Conference League con molto più serenità rispetto ai turni precedenti, tanto che Vanoli sta pensando di utilizzare qualche titolare in più. Scopriamo pronostico e quote di Crystal Palace-Fiorentina in programma giovedì 9 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il gol di Fagioli nei minuti conclusivi della sfida contro il Verona ha momentaneamente consentito alla Fiorentina di allontanarsi dalla zona pericolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli lancia il terzo assalto viola al trofeo: il pronostico

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Con il Crystal Palace tocca ancora a Gudmundsson. Solomon non ce la faAlbert Gudmundsson pronto a riscattarsi contro il Crystal Palace. Secondo la Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli si affiderà a lui davanti nella gara d'andata contro il Crystal ... firenzeviola.it

Fiorentina, giovedì c'è il Crystal Palace. Mandragora e non solo, Vanoli recupera pezziArrivano buone notizie per la Fiorentina, reduce dal successo in trasferta sul campo dell'Hellas Verona e attesa a Londra giovedì dall'andata. tuttomercatoweb.com

La Fiorentina entra nella vigilia della gara d'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace - facebook.com facebook

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