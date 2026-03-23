Pronostico e quote Corentin Moutet – Jannik Sinner Miami 24-03-2026 mezzanotte circa

Corentin Moutet ha ottenuto una vittoria rocambolesca su Tomas Machac, guadagnandosi così il secondo incontro in carriera contro Jannik Sinner. Il match si giocherà su centrale intorno alla mezzanotte italiana. L’azzurro è ripartito bene dopo la vittoria a Indian Wells, battendo facilmente Damir Dzumhur con un doppio 6-3 6-3 e poi ha ricevuto la buona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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