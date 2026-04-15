Il match tra Celta Vigo e Friburgo, valido per i quarti di finale di Europa League, si gioca il 16 aprile 2026 alle ore 18:45. Dopo una buona fase iniziale, i galiziani hanno subito una sconfitta pesante nell’andata, compromettendo le possibilità di qualificazione. Le formazioni sono state annunciate poco prima del fischio d’inizio, con i pronostici che indicano un certo equilibrio tra le due squadre.

Il sogno europeo del Celta Vigo è molto vicino a tramontare: dopo aver disputato una grande manifestazione fino alla settimana scorsa, i galiziani hanno sbagliato completamente la gara d’andata dei quarti di finale, contro il Friburgo. Il passivo maturato in terra tedesca è pesantissimo: tre reti a zero che rendono la gara di ritorno una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Friburgo (Europa League, 16-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I galiziani provano la rimonta insperata

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.. Colpaccio dell’ #AstonVilla a #Bologna e del #Friburgo in casa contro il #CeltaVigo nell’andata dei quarti di #EuropaLeague !! .. - facebook.com facebook

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