Pronostico Aston Villa-Leeds | terzo posto blindato

L'incontro tra Aston Villa e Leeds si svolge sabato alle 16, a causa della 27ª giornata di Premier League. L’Aston Villa punta a conquistare i tre punti per consolidare il terzo posto in classifica, mentre il Leeds, ormai distante dalla zona retrocessione, cerca di ottenere un risultato positivo. La squadra di casa, forte del supporto dei tifosi, si aspetta di dominare il gioco e di ottenere una vittoria facile. La partita si preannuncia come un’occasione per l’Aston Villa di rafforzare la propria posizione nella classifica.

Aston Villa-Leeds è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Contro un Leeds che ormai pare essere abbastanza lontano dalla zona retrocessione – ci sono sei punti e due squadre in mezzo – l’Aston Villa in casa non dovrebbe incontrare chissà quali problemi per prendersi una vittoria e blindare il terzo posto in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono cinque i punti di vantaggio che la truppa di Emery ha sul Manchester United quarto in classifica, sette sul Chelsea, che al momento è fuori dall’Europa che conta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

