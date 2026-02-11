Pronostico Aston Villa-Brighton | Emery difende il terzo posto

Mercoledì sera l’Aston Villa affronta il Brighton in una partita importante della Premier League. Dopo due sconfitte consecutive, i padroni di casa cercano di risollevarsi, approfittando di un avversario in crisi. La squadra di Emery ha l’opportunità di tornare alla vittoria e consolidare il terzo posto in classifica. La partita si gioca alle 20:30, con diretta tv, e sarà un crocevia per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Aston Villa-Brighton è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due partite possono capitare male dentro una stagione che fino al momento è stata molto al di sopra delle aspettative, l’importante è riuscire a riprendersi e in questo turno in mezzo alla settimana, contro un Brighton che possiamo definire in crisi, l’Aston Villa ha la possibilità di tornare a vincere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono pochi dubbi sul fatto che i Villans siano la squadra che ha fatto meglio di tutte le altre nel corso di questa annata che vede i padroni di casa al terzo posto in classifica e fino a poco tempo fa anche in corsa per il titolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

L'incontro tra Arsenal e Aston Villa, valido per la diciannovesima giornata di Premier League, si svolgerà martedì alle 21:15.

