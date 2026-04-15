Pronostico AEK-Rayo Vallecano | la semifinale è in cassaforte

L’incontro tra AEK e Rayo Vallecano si gioca nei quarti di finale di Conference League. La partita si svolge in trasferta per la squadra greca, mentre gli spagnoli cercano di consolidare il vantaggio accumulato nella gara di andata. Solo in un’occasione su sette l’AEK è riuscita a ribaltare una sconfitta con tre gol di scarto nella partita di andata. La sfida si può seguire su diversi canali dedicati.

AEK-Rayo Vallecano è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Solamente in una occasione su sette, quando l’AEK ha perso con tre gol di scarto nella partita d’andata, è riuscito a ribaltare la situazione. E parliamo della stagione 76-77, non tanto vicina nel tempo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il tre a zero con il quale il Rayo ha vinto mercoledì scorso è un macigno incredibile. Serve un’impresa titanica ai greci per ribaltare la situazione. I padroni di casa dovranno usare un atteggiamento tattico sicuramente arrembante per cercare la rimonta e tutto questo porta a dire che il Rayo è ampiamente favorito.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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