Nella sfida valida per i quarti di finale di Conference League, il Rayo Vallecano affronta in casa l'AEK. La partita offre l’opportunità di vedere le probabili formazioni e i pronostici legati a questa sfida. Il Rayo Vallecano si presenta con un campionato differente rispetto alla squadra greca, che però in trasferta ha un record di imbattibilità. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolgerà in una cornice di grande attesa.

Rayo Vallecano-AEK è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Vero è che il Rayo Vallecano gioca un campionato diverso da quello greco. Ma è altrettanto vero che l’AEK, oltre ad essere una squadra abituata a giocare queste partite da dentro o fuori, quando scende in campo in trasferta praticamente non perde mai. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vorrebbero i padroni di casa indirizzare il doppio turno e andare a giocare in Grecia la prossima settimana grazie al doppio risultato, ma l’AEK venderà cara la pelle e crediamo, inoltre, che i 14 risultati utili di fila in trasferta che fino al momento i greci hanno conquistato, possano serenamente diventare quindici. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Rayo Vallecano-AEK: in trasferta non perdono mai

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Barcellona-Rayo Vallecano, probabili formazioni e dove vederla di Alessandro Cascino - facebook.com facebook