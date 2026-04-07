Domani si disputa la partita valida per i quarti di finale di Conference League tra il Rayo Vallecano e l'AEK Atene. La sfida si svolge in trasferta per la squadra greca, che non ha mai subito sconfitte in trasferta in questa competizione. Sarà possibile seguirla in diretta e vengono analizzate le probabili formazioni, anche considerando le differenze tra i campionati delle due squadre.

Rayo Vallecano-AEK è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Vero è che il Rayo Vallecano gioca un campionato diverso da quello greco. Ma è altrettanto vero che l’AEK, oltre ad essere una squadra abituata a giocare queste partite da dentro o fuori, quando scende in campo in trasferta praticamente non perde mai. Pronostici Rayo Vallecano-AEK: in trasferta non perdono mai (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vorrebbero i padroni di casa indirizzare il doppio turno e andare a giocare in Grecia la prossima settimana grazie al doppio risultato, ma l’AEK venderà cara la pelle e crediamo, inoltre, che i 14 risultati utili di fila in trasferta che fino al momento i greci hanno conquistato, possano serenamente diventare quindici. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Rayo Vallecano-AEK Atene: in trasferta non perdono mai

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Rayo Vallecano-Elche (venerdì 03 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riparte da Vallecas ift.tt/zM9APbH #scommesse #pronostici x.com

Barcellona-Rayo Vallecano, probabili formazioni e dove vederla di Alessandro Cascino - facebook.com facebook