Pronostico AEK Atene-Rayo Vallecano | la semifinale è in cassaforte

La sfida tra AEK Atene e Rayo Vallecano si gioca nei quarti di finale di Conference League, con la partita di ritorno che si prospetta favorevole per i padroni di casa, considerando la statistica di una sola rimonta su sette in caso di sconfitta con tre gol di scarto nella gara d’andata. La partita sarà trasmessa su piattaforme dedicate e le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

AEK-Rayo Vallecano è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Solamente in una occasione su sette, quando l’AEK ha perso con tre gol di scarto nella partita d’andata, è riuscito a ribaltare la situazione. E parliamo della stagione 76-77, non tanto vicina nel tempo. Pronostico AEK-Rayo Vallecano: la semifinale è in cassaforte (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il tre a zero con il quale il Rayo ha vinto mercoledì scorso è un macigno incredibile. Serve un’impresa titanica ai greci per ribaltare la situazione. I padroni di casa dovranno usare un atteggiamento tattico sicuramente arrembante per cercare la rimonta e tutto questo porta a dire che il Rayo è ampiamente favorito.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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