Promozione del benessere con 20 associazioni a Ferrara ' La salute scende in piazza'

A Ferrara si svolge un evento che coinvolge venti associazioni dedicate alla promozione del benessere e della prevenzione. La città si trasforma in un grande spazio pubblico dove cittadini e visitatori possono partecipare a iniziative e attività incentrate sulla salute. L'evento, intitolato 'La salute scende in piazza', si svolge nel centro storico, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva della comunità.

Il cuore di Ferrara trasformato in un grande spazio dedicato al benessere, alla prevenzione e alla partecipazione attiva. Sabato 18 dalle 10 alle 18, piazza Savonarola accoglierà una nuova edizione de 'La salute scende in piazza', la manifestazione dedicata all'ambito sociosanitario promossa dal.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Rider a Ferrara: la Cgil scende in piazza per dirittiMercoledì 11 marzo 2026, nel cuore di Ferrara, la Cgil ha avviato una campagna diretta per i lavoratori del delivery. Leggi anche: Ferrara scende in piazza per la Liberazione: quando e dove sfilerà il corteo