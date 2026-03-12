Rider a Ferrara | la Cgil scende in piazza per diritti

Mercoledì 11 marzo 2026, a Ferrara, la Cgil ha organizzato una manifestazione per sostenere i diritti dei rider impiegati nel settore del delivery. La protesta si è svolta nel centro cittadino e ha coinvolto rappresentanti sindacali e lavoratori, che hanno chiesto miglioramenti nelle condizioni di lavoro e maggiori tutele. L’evento ha attirato l’attenzione di cittadini e media locali.

Mercoledì 11 marzo 2026, nel cuore di Ferrara, la Cgil ha avviato una campagna diretta per i lavoratori del delivery. I sindacalisti si preparano a distribuire materiale informativo ai fattorini che operano nella città estense, puntando su sicurezza, salari e tutele legali. Sabato 14 marzo, alle ore 12:00, il punto d'incontro sarà Piazza Trento Trieste, dove avverrà la consegna dei volantini ai rider. La mobilitazione nasce dalla conferma delle posizioni sindacali dopo le recenti indagini della Procura di Milano contro i colossi del settore. Le ispezioni giudiziarie hanno messo in luce un sistema di cottimo moderno che, secondo quanto denunciato dai sindacati da oltre dieci anni, calpesta la dignità di migliaia di operatori.