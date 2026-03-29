Durante le celebrazioni pasquali, le Compagnie dei Carabinieri di Latina e Frosinone hanno svolto i loro precetti, coinvolgendo le comunità locali in momenti di preghiera. La presenza delle forze dell'ordine si è concentrata sull'invocazione della pace e sulla promozione della legalità, con incontri organizzati nelle rispettive città. Le cerimonie si sono svolte in ambienti pubblici e religiosi, rispettando le tradizionali modalità di commemorazione.

Un cammino di speranza e Legalità: L’8 e il 9 marzo, le Compagnie di Pontecorvo e Cassino hanno dato inizio a questa serie di appuntamenti, segnando il primo passo di un cammino che ha visto la partecipazione attiva delle autorità locali e delle associazioni.Il 10 marzo, Alatri e Anagni hanno continuato questa tradizione, creando un clima di unità e collaborazione. Un messaggio di pace dal Vescovo: Il 12 marzo, a Sperlonga, il precetto per le Compagnie di Terracina, Fondi, Formia e Gaeta è stato presieduto da Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta. Durante la celebrazione, l'arcivescovo ha sottolineato l'importanza di essere presenti sul territorio, richiamando l’attenzione sulla responsabilità di ogni cittadino nel promuovere la legalità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - La Pace al centro delle preghiere nei precetti Pasquali delle Compagnie Carabinieri di Latina e Frosinone

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