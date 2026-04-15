Promessa mantenuta Centri turistici al setaccio Multe e negozi controllati

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Montepulciano hanno avviato un'ampia operazione nei centri turistici, concentrandosi su controlli rigorosi per verificare il rispetto delle norme vigenti. Sono state identificate infrazioni, con sanzioni amministrative e chiusure di negozi. Il servizio ha coinvolto anche ispezioni presso attività commerciali, finalizzate a garantire la sicurezza e la legalità nelle zone più frequentate dai visitatori.

di Laura Valdesi Promessa mantenuta. Maggiore sicurezza e controlli per verificare il rispetto delle norme: ecco gli obiettivi perseguiti dalla maxi operazione svolta nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Montepulciano, guidata dal capitano Roberto Castagna. E’ stato acceso il faro in particolare su quattro Comuni frequentati dai turisti, Montepulciano e Pienza, anche Chianciano Terme e Chiusi. Seguendo l’input dato al riguardo dalla prefettura, in linea con le indicazioni nazionali che puntano a rafforzare la sicurezza: erano già stati fatti controlli a San Casciano dei Bagni, qualche settimana fa, diventata meta prediletta da chi ama l’archeologia dopo la scoperta dei famosi bronzi conosciuti in tutto il mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Promessa mantenuta. Centri turistici al setaccio. Multe e negozi controllati Osimo passata al setaccio dalla polizia: controllati 89 persone e 59 veicoliUn uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. Meloni: “Blocco navale, promessa mantenuta”Il governo segna un nuovo punto nell’agenda sulla sicurezza, portando a casa un provvedimento che promette di mutare radicalmente la gestione dei...