Il governo Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale. Con un nuovo provvedimento, punta a cambiare radicalmente il modo in cui vengono gestiti i confini marittimi. La misura, che era stata annunciata più volte, ora diventa realtà e apre una nuova pagina sulla sicurezza alle frontiere.

Il governo segna un nuovo punto nell’agenda sulla sicurezza, portando a casa un provvedimento che promette di mutare radicalmente la gestione dei confini marittimi. Attraverso un videomessaggio diffuso sui canali social, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’approvazione del nuovo disegno di legge sull’immigrazione da parte del Consiglio dei ministri, rivendicando la coerenza con le promesse fatte in campagna elettorale. “Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra”, ha esordito la premier, sottolineando come la norma miri a blindare le acque territoriali di fronte a scenari di crisi acuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni: “Blocco navale, promessa mantenuta”

Approfondimenti su Meloni Government

Il governo di Giorgia Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale.

Giorgia Meloni annuncia che il blocco navale è stato portato a termine.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Meloni Government

Argomenti discussi: Migranti, Meloni: Blocco navale, promessa mantenuta; Migranti, varato il giro di vite. La lente del Colle sul blocco navale; Meloni: Blocco navale promessa mantenuta, fermeremo il traffico di esseri umani; Meloni: Blocco navale, promessa mantenuta.

Meloni e il blocco navale: Fermeremo il traffico di esseri umaniLa Meloni si è recentemente posta l'ambizioso obiettivo di mettere la parola fine al traffico di esseri umani. newsmondo.it

Meloni: Blocco navale promessa mantenuta, fermeremo il traffico di esseri umaniLa premier in un video messaggio: L'opzione è compatibile con le nuove regole europee che tra l'altro l'Italia ha contribuito a definire ... msn.com

STRETTA SUI MIGRANTI, VIA LIBERA AL DISEGNO DI LEGGE Meloni, blocco navale promessa mantenuta, compatibile con le regole Ue https://www.calabriainchieste.it/2026/02/12/stretta-sui-migranti-via-libera-del-cdm-al-disegno-di-legge/ - facebook.com facebook

Meloni rilancia il modello Albania e vara il blocco navale. La sinistra litiga sui Cpr. Di @RuggieroMontene x.com