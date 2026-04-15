Progetto Terzo luogo di Arezzo approvato l' accordo di pianificazione in Consiglio regionale

Da arezzonotizie.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale ha dato il via libera all’accordo di pianificazione riguardante il progetto chiamato “Terzo Luogo” nel territorio di Arezzo. L’intesa è stata firmata da rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Arezzo. La delibera è stata approvata all’unanimità, confermando il consenso dei membri del Consiglio alla realizzazione di questa iniziativa urbana.

Il Consiglio regionale, all’unanimità, ha approvato l’accordo di pianificazione sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di Arezzo per la realizzazione del “Terzo Luogo” urbano di Arezzo. Un progetto che va dai locali della stazione ferroviaria alle aree contermini, attualmente con funzioni di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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