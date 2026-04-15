Progetto Terzo luogo di Arezzo approvato l' accordo di pianificazione in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale ha dato il via libera all’accordo di pianificazione riguardante il progetto chiamato “Terzo Luogo” nel territorio di Arezzo. L’intesa è stata firmata da rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Arezzo. La delibera è stata approvata all’unanimità, confermando il consenso dei membri del Consiglio alla realizzazione di questa iniziativa urbana.

Il Consiglio regionale, all’unanimità, ha approvato l’accordo di pianificazione sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di Arezzo per la realizzazione del “Terzo Luogo” urbano di Arezzo. Un progetto che va dai locali della stazione ferroviaria alle aree contermini, attualmente con funzioni di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Contrasto ai 'Pfas', approvato atto all'unanimità in consiglio regionale: "Difendiamo l'acqua"Il consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e... Per prevenire le mareggiate arriva l'idea di Dino Latini: «Mettere in atto il mio provvedimento, approvato all'unanimità in Consiglio regionale»NUMANA – «Da anni come presidente del Consiglio della Regione Marche ho cercato di far realizzare gli interventi necessari in via d'urgenza per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Progetto SAI-Sistema di Accoglienza e Integrazione, Avviso pubblico per gli enti del Terzo settore; 30 mila euro per i giovani volontari del terzo settore; Empoli: 25mila euro ai giovani volontari del terzo settore; Scuole Aperte metropolitane: pubblicato l'avviso per la coprogettazione. Il 20 aprile la presentazione online. Nuovo volto per l'ex scalo merci di Arezzo: l'ok del consiglio regionale al progetto del Terzo luogoIl Consiglio regionale ha approvato, all'unanimità, l'accordo di pianificazione sottoscritto da Regione Toscana, Provincia e Comune di Arezzo per la realizzazione del Terzo luogo, il progetto che prev ... corrierediarezzo.it Area stazione, dalla Regione ok al terzo luogoLa Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale, ha licenziato con voto favorevole espresso all’unanimità, la ratifica dell’accordo di ... lanazione.it Ex scalo merci di Arezzo: l'ok del consiglio regionale al progetto del Terzo luogo - facebook.com facebook