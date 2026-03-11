Contrasto ai ' Pfas' approvato atto all' unanimità in consiglio regionale | Difendiamo l' acqua

Il consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli. La decisione riguarda la lotta contro le sostanze Pfas, considerate inquinanti che minacciano la qualità dell’acqua e la salute pubblica. L’atto mira a rafforzare le misure di tutela ambientale e a contrastare la presenza di queste sostanze nel territorio.

Il consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli, "un atto fondamentale per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente contro l'inquinamento da Pfas, le cosiddette sostanze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it