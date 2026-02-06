Per prevenire le mareggiate arriva l' idea di Dino Latini | Mettere in atto il mio provvedimento approvato all' unanimità in Consiglio regionale

Dino Latini, presidente del Consiglio regionale delle Marche, ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione unanime di un nuovo provvedimento per prevenire le mareggiate. L’idea è di mettere in atto interventi urgenti che possano proteggere le coste e ridurre i danni in caso di tempeste marine. Latini spiega di aver lavorato da anni su questa questione e ora si sente soddisfatto che il progetto passi finalmente alla fase concreta.

NUMANA – «Da anni come presidente del Consiglio della Regione Marche ho cercato di far realizzare gli interventi necessari in via d'urgenza per evitare danni dalle mareggiate. È stata approvata una mia proposta di intervento in Consiglio Regionale. Inutilmente» il fondatore delle Liste Civiche.

