Claudia Luberti morta a Campo Felice | il malore davanti agli amici in baita il freddo e i soccorsi | il dramma della 36enne infermiera di Roma

Una donna di 36 anni, infermiera di Roma, è morta sabato pomeriggio a Campo Felice. Si trovava in baita con gli amici quando ha accusato un malore improvviso. Nonostante i soccorsi, il freddo e le difficoltà hanno impedito di salvarla. La tragedia ha scosso chi la conosceva, lasciando un vuoto tra i suoi cari e la comunità.

ROCCA DI CAMBIO Si prendeva cura degli altri, Claudia Luberti, la 36enne morta sabato pomeriggio a Campo Felice dopo un malore improvviso. Dal 2022 era un'infermiera del Policlinico Umberto I di Roma: un dettaglio che emerge nelle ore successive alla tragedia e che restituisce il profilo di una giovane donna abituata a stare dall'altra parte, nei reparti e nelle corsie, a occuparsi della salute altrui. La giovane donna, residente a Zagarolo, alle porte della Capitale, si trovava nel comprensorio sciistico dell'Aquilano insieme a un gruppo di amici. Aveva trascorso la giornata sulla neve e, dopo la chiusura degli impianti, si era fermata per un aperitivo prima di rimettersi in viaggio verso casa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Claudia Luberti morta a Campo Felice: il malore davanti agli amici in baita, il freddo e i soccorsi: il dramma della 36enne infermiera di Roma Approfondimenti su Claudia Luberti Va a sciare con gli amici, i sorrisi sui social e poi il malore: il giallo sulla morte di Claudia Luberti in vacanza La giovane Claudia Luberti è morta improvvisamente durante una vacanza a Campo Felice, dove si era recata con gli amici per sciare. Muore sulla neve a 36 anni, il ricordo degli amici di Claudia Luberti: “Eri una luce rara” Claudia Luberti, 36 anni, è morta ieri in Abruzzo, dopo una giornata trascorsa sulla neve. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Claudia Luberti Argomenti discussi: Tragedia sulla neve, Claudia Luberti muore a 36 anni davanti agli amici; Claudia Luberti, 36enne romana va a sciare a Campo Felice e muore per un malore (forse per il freddo); Va a sciare in Abruzzo e muore, tragedia sulla neve: Claudia Luberti aveva 36 anni; Tragedia sulla neve a Campo Felice, Claudia muore a 36 anni sotto gli occhi degli amici. Claudia Luberti morta a Campo Felice: il malore davanti agli amici in baita, il freddo e i soccorsi: il dramma della 36enne infermiera di RomaROCCA DI CAMBIO Si prendeva cura degli altri, Claudia Luberti, la 36enne morta sabato pomeriggio a Campo Felice dopo un malore improvviso. Dal 2022 era un'infermiera del Policlinico Umberto ... ilmessaggero.it Muore sulla neve a 36 anni, il ricordo degli amici di Claudia Luberti: Eri una luce raraClaudia Luberti è morta ieri a 36 anni in Abruzzo, dopo una giornata sulla neve. Eri una luce rara, le dedica un’amica dopo aver appreso la terribile notizia. fanpage.it È Claudia Luberti l'infermiera 36enne di Zagarolo, deceduta presumibilmente per un malore, dopo aver trascorso una giornata sulla neve a Campo Felice con gli amici. Per la giovane donna, subito soccorsa dai presenti, non c'è stato nulla da fare. Sarà l'autop - facebook.com facebook Va a sciare con gli amici, i sorrisi sui social e poi il malore: il giallo sulla morte di Claudia Luberti in vacanza x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.