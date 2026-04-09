Si accascia all' improvviso inutile la rianimazione | turista muore davanti all' alloggio

Un turista in vacanza a Lido degli Scacchi è morto mercoledì 8 aprile dopo essersi accasciato improvvisamente davanti alla propria abitazione. Nonostante i tentativi di rianimarlo, ogni intervento si è rivelato inutile. La vittima, colta da un malore improvviso, è caduta a terra mentre si trovava davanti all’alloggio. La morte si è verificata sul luogo senza che ci fosse possibilità di intervento.

Un malore improvviso, la caduta a terra e la morte. E’ la sorte che è toccata ad un turista in vacanza a Lido degli Scacchi, deceduto nel corso della serata di mercoledì 8 aprile davanti alla propria abitazione. Secondo quanto raccolto, l’uomo si trovava davanti in via Adamello, quando ha. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Malore improvviso al supermercato, 65enne si accascia e muore tra gli scaffaliUn uomo di 65 anni è morto all'improvviso dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava all’interno di un supermercato a Realmonte. Leggi anche: Tragedia in zona stazione, si sente male e si accascia: muore davanti agli amici Temi più discussi: Si accascia a terra all'improvviso in strada a Milano: gravissimo; Malore improvviso al supermercato, 65enne si accascia e muore tra gli scaffali; Guardate questi volti. Poi chiedetevi perché nessuno parla; Vittorio Occorsio e un impegno pagato con la vita. Si accascia a terra all'improvviso in strada a Milano: gravissimoIl malore improvviso in strada, poi la corsa in ospedale. In codice rosso. Un uomo di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele dopo essersi sentito male in via Pierpaolo Pasolini ... milanotoday.it Rieti, malore al ristorante: anziano trasportato all'ospedale De LellisRIETI - Malore improvviso durante il pranzo di Pasqua al ristorante. Anziano si accascia a terra perdendo i sensi ed è stato soccorso dai ... msn.com Si accascia mentre gioca a tennis, 15enne muore per arresto cardiaco - facebook.com facebook Tennista di 15 anni si accascia mentre gioca a tennis: morto a San Giovanni Teatino x.com