Palermo prof crolla mentre interroga un alunno | ha un malore e muore

A Palermo, durante un'interrogazione al liceo Vittorio Emanuele II, un professore ha avuto un malore improvviso e ha perso la vita. L'episodio si è verificato mentre stava interrogando uno studente, e nonostante l'intervento di alcuni colleghi con un massaggio cardiaco, non c'è stato nulla da fare. La scena si è svolta davanti a studenti e insegnanti, creando sconcerto tra i presenti.

Era davanti ai suoi studenti, durante una lezione, quando è stata colta da un malore. Così una professoressa 59enne di lettere è deceduta in classe, nel liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo., La donna sarebbe crollata sulla cattedra mentre stava interrogando un alunno. Inutile l'allarme dato dai giovani studenti e il disperato intervento di altri insegnanti, che hanno tentato di rianimarla sul posto eseguendo il massaggio cardiaco. Quando i sanitari del 118 sono arrivati era ormai troppo tardi e hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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