Durante una lezione in un liceo di Palermo, una docente di 59 anni si è sentita male improvvisamente. Dopo aver interrotto l’interrogazione, è crollata davanti agli studenti senza più riprendersi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La scuola è stata evacuata e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore.

Una professoressa di lettere di 59 anni è morta improvvisamente durante una lezione al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, dopo essere stata colta da un malore davanti ai suoi studenti. La tragedia si è consumata mentre la docente stava svolgendo una normale attività didattica. Secondo quanto ricostruito, la donna stava interrogando un alunno quando si è sentita male ed è crollata sulla cattedra. I soccorsi disperati in aula. Gli studenti presenti in classe hanno immediatamente dato l’allarme. Alcuni insegnanti sono intervenuti subito cercando di prestare i primi soccorsi e hanno tentato di rianimarla con il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Prof, che succede?”. Si sente male mentre interroga, poi il dramma

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