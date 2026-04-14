Morto davanti ai baby calciatori! L’allenatore si sente male | dramma in Italia

Un dramma si è verificato in Italia durante un evento sportivo, quando un allenatore ha avuto un malore improvviso davanti a un gruppo di giovani calciatori. L’incidente è avvenuto in un momento di attività sul campo, causando immediatamente panico e preoccupazione tra presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vita dell’allenatore. L’episodio ha interrotto bruscamente la sessione di allenamento, lasciando tutti senza parole.

Ci sono momenti in cui lo sport si ferma di colpo, senza preavviso, lasciando spazio soltanto al silenzio e allo sgomento. Attimi in cui un campo da gioco, solitamente luogo di crescita, emozioni e competizione, si trasforma improvvisamente in uno scenario di dolore condiviso. È quanto accaduto durante una partita giovanile, dove una serata come tante si è trasformata in tragedia. Il calcio dilettantistico, fatto di passione, volontariato e presenza costante accanto ai ragazzi, vive spesso di figure che diventano punti di riferimento silenziosi. Allenatori che non sono soltanto tecnici, ma educatori, guide e presenze quotidiane nella vita dei più giovani.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morto davanti ai baby calciatori!”. L’allenatore si sente male: dramma in Italia Malore durante la partita, allenatore muore davanti ai baby calciatoriSan Claudio, Corridonia (Macerata), 13 aprile 2026 – Tragedia al campo sportivo di San Claudio, nel comune di Corridonia, dove l’allenatore della... Allenatore Giuseppe Canuti morto durante la partita del San Claudio a Corridonia davanti ai suoi calciatoriDurante l’intervallo di una partita di calcio del campionato locale allievi a Corridonia, in provincia di Macerata, l’allenatore del San Claudio,...