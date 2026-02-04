Si sente male mentre guida il trattore | tragedia in via Leuciana

Un uomo è morto questa mattina lungo via Leuciana a Pontecorvo. Secondo le prime informazioni, si sentiva male mentre guidava il trattore e ha perso il controllo. Non c’è stato nulla da fare: i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto salvargli la vita. La strada è stata chiusa per i rilievi.

Tragedia nella giornata di oggi lungo via Leuciana a Pontecorvo, dove un uomo ha perso la vita mentre era alla guida del suo trattore. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe accusato un improvviso malore riuscendo, con un ultimo gesto di lucidità, ad accostare il mezzo sul ciglio della strada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato la scena e, vedendo l’uomo immobile sul sedile di guida, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. I sanitari dell'Ares 118, arrivati in pochi minuti, hanno provato a rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

