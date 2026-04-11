Giornata di maratone sull' Alto Garda | come cambia la viabilità

Domani, domenica 12 aprile, l’Alto Garda sarà attraversato da due eventi podistici: la maratona Peak Lake Garda 42, che partirà da Limone, e la mezza maratona LG21, con partenza da Arco. Questi eventi coinvolgeranno diverse strade della zona e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. Le autorità hanno predisposto misure per assicurare lo svolgimento delle gare e la sicurezza dei partecipanti e dei residenti.

Domani, domenica 12 aprile, l’Alto Garda sarà interessato dalla maratona Peak Lake Garda 42 (con partenza da Limone) e dalla mezza maratona LG21, con partenza da Arco. Appuntamenti che, inevitabilmente, avranno degli effetti sulla viabilità.Cosa cambiaEcco quindi l’elenco delle chiusure e delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it La fiamma olimpica accende l’Alto Garda: una giornata che resterà nella storiaPer la prima volta nella storia, la fiamma olimpica ha attraversato l’Alto Garda. Tre notti di lavori sull'A14 Dir: i tratti interessati, come cambia la viabilitàSulla A14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario... Temi più discussi: Secondo giorno al Milano Running Festival, la kermesse dedicata alla Maratona e allo sport con base al Superstudio Maxi; Giornata mondiale della salute Come il Galaxy Watch di Jacob Kiplimo trasforma i dati in prestazioni da record mondiale; Stadio Ferraris, domani Commissione e maratona Primocanale: un’intera giornata di approfondimenti; Portale delle Culture - Comune di Palermo. Stadio Ferraris, domani Commissione e maratona Primocanale: un’intera giornata di approfondimentiIl tema era già stato approfondito durante una puntata di Terrazza Incontra a inizio marzo, dove erano emerse alcune criticità, anche alla luce delle valutazioni degli uffici comunali ... primocanale.it Le mille forme dei talenti celebrate nella Giornata dedicata alle disabilità intellettiveLa Maratona ANFFAS ha celebrato la XIX Giornata Nazionale Di Sensibilizzazione Sulle Disabilità Intellettive E Disturbi Del Neurosviluppo promuovendo una nuova idea di talento ... disabili.com Giornata di grande ciclismo sul pavé dell’Inferno del Nord Domenica 12 aprile torna una delle classiche più dure, per uno spettacolo tra polvere, pavé, cadute e gloria Segui dalle 10.30 la diretta integrale della Parigi-Roubaix su Eurosport1, HB - facebook.com facebook PERDONO L’ORIENTAMENTO SUL MONTE CERVATI, RECUPERATI DUE ALPINISTI Nella giornata di ieri, le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attivazione della Centrale Ope x.com